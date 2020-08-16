اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالدوادمي.. والنتيجة عبر نظام نور

اعتمد مدير عام التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1442هـ، وذلك على مستوى المحافظة.

وأوضح مدير التعليم حرص الإدارة على تحقيق رغبات كل المتقدمين والمتقدمات لحركة النقل الداخلي وفق الاحتياج والأفضلية، متمنيًا لجميع المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة التوفيق والسداد .

وأشار إلى أنه يمكن للمنقولين والمنقولات الاطلاع على نتيجة الحركة عبر حساباتهم في نظام نور.