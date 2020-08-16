السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تواصل حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية



مكة المكرمة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية الغزة الفرعية الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وجرى تنفيذ 22 حملة رقابية على المنشآت الغذائية، تم من خلالها ضبط عدة مخالفات تمثلت في سوء الحفظ والتخزين و إعادة تجميد المواد، إضافة إلى رفع عدد من السيارة والهياكل التالفة في نطاق البلدية لما تسببه من تشوه بصري في سبيل تحسين المشهد الحضري بالمنطقة .

كما صادرت بلدية المعابدة الفرعية خلال حملة رقابية على السوق الشعبي بحي الخنساء 534 كيلو جراماً من الخضار والفواكه سُلم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام إضافة إلى مصادرة 677 كيلو جراماً من الخردوات المتنوعة ،فيما نفذت بلدية العزيزية 137 جولة على المنشآت التجارية والغذائية للتأكد من تنفيذ البروتوكولات الوقائية و الصحية ، إلى جانب مصادرة 145 كيلو جراماً من الفواكه والخضار التي يسوقها باعة جائلون وجرى تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها.

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10:44ت م

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