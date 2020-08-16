السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران



نجران 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش،ويستمر - بمشيئة الله - حتى منتصف الليل.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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10:39ت م

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