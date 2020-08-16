السعودية اليوم / ليبيا تسجل 411 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات



طرابلس 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

سجّلت ليبيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 411 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، المركز في بيان له اليوم أنه استلم السبت 3210 عينات من مختبرات عدة جاءت 2799 عينة سالبة، و411 عينة موجبة بينهم 222 حالة جديدة، و189 حالة لمخالطين، مشيرًا إلى تماثل 46 حالة للشفاء.

وأضاف المركز أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 7738 إصابة، منها 6699 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 894 حالة، والوفيات 145 حالة.

// انتهى //

08:15ت م

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طرابلس 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسسجّلت ليبيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 411 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و ست وفيات.وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، المركز في بيان له اليوم أنه استلم السبت 3210 عينات من مختبرات عدة جاءت 2799 عينة سالبة، و411 عينة موجبة بينهم 222 حالة جديدة، و189 حالة لمخالطين، مشيرًا إلى تماثل 46 حالة للشفاء.وأضاف المركز أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 7738 إصابة، منها 6699 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 894 حالة، والوفيات 145 حالة.// انتهى //08:15ت م0011

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