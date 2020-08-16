شاهد.. طفلة تجمع مخلفات المتنزهين على ضفاف وادي نجران

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - نجران

أظهر مقطع فيديو متداول في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قيام طفلة صغيرة بتنظيف ضفاف وادي نجران من القمامة.

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ووثق المقطع الطفلة خلال جمعها المخلفات المتواجدة على أحد جانبي الوادي في كيس بلاستيك، على الرغم من صغر سنها.

وتفاعل متداولو المقطع مع سلوك الطفلة، مؤكدين على أهمية حرص مستخدمي المواقع السياحية على ترك المكان نظيفاً ووضع القمامة في أماكنها المخصصة.

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