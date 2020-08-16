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ترامب ينعى شقيقه بكلمات مؤثرة
متابعات الخليج 365 - متابعة
نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أخيه الأصغر روبرت ترامب الذي توفي ليل السبت، عن عمر ناهز 71 عامًا، وذلك بعد يوم من زيارته له في مركز وايل كورنيل الطبي بمدينة نيويورك، حيث كان يتلقى العلاج.
وقال ترامب في بيان له: “بقلب حزين أعلن أن أخي الرائع روبرت تُوفي الليلة، لم يكن أخي فقط لقد كان أعز أصدقائي”.
وتابع دونالد ترامب: “سنفتقده كثيراُ لكننا سنلتقي مرة أخرى، ذكراه ستعيش في قلبي إلى الأبد”.
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