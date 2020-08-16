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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 09:51 AM
قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.
، "الأرصاد ": رياح نشطة وأتربة مُثارة على محافظتَي القنفذة والليث ،
المصدر : الخليج 365
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