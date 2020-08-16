محمد بن مسعود - الدمام - عبّرا عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس جوكو ويدودو؛ رئيس جمهورية إندونيسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس جوكو ويدودو. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 09:39 AM عبّرا عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار Advertisements برقيتان من الملك وولي العهد لرئيس جمهورية إندونيسيا برقيتان من الملك وولي العهد لرئيس جمهورية إندونيسيا بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس جوكو ويدودو؛ رئيس جمهورية إندونيسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس جوكو ويدودو. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار. الكلمات المفتاحية

، برقيتان من الملك وولي العهد لرئيس جمهورية إندونيسيا ،

المصدر : الخليج 365

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