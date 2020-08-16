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انتشلت فرق الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، جُثة شاب بعد وفاته غرقاً في سد "وادي صعب التاريخي" الواقع جنوب غربي الطائف، فيما ما زالت تتواصل الجهود حتى وقت إعداد الخبر للبحث عن مرافقه داخل السد.
ووفقاً للمعلومات، التي حصلت عليها "الخليج 365"، فإن بلاغاً كان قد ورد للعمليات من قِبل أحد الأشخاص، عن مشاهدته ملابس على حافة السد؛ ما يُرجّح أن صاحبها نزل السد بغرض السباحة وغرِق.
باشرت فرق الدفاع المدني بالطائف إثر ذلك البلاغ، المهمة بمشاركة غوّاصين لديها، بالتعاون مع فريق برق التطوعي للبحث والإنقاذ، منذ ساعة مبكرة من مساء أمس السبت، ليتبين أنهما شخصان وتم انتشال الشخص الأول البارحة متوفى -رحمه الله- بعد غرقه، فيما ما زالت الجهود متواصلة حتى إعداد الخبر للبحث عن الشخص الآخر في داخل بحيرة السد.
شارك في المهمة الهلال الأحمر، والشرطة، والدوريات الأمنية.
الدفاع المدني
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 09:10 AM
في "وادي صعب التاريخي" بمشاركة الهلال الأحمر والشرطة والدوريات و"برق""ملابس على حافة السد" تقود إلى انتشال جثة غريق بالطائف والبحث يتواصل عن آخر
انتشلت فرق الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، جُثة شاب بعد وفاته غرقاً في سد "وادي صعب التاريخي" الواقع جنوب غربي الطائف، فيما ما زالت تتواصل الجهود حتى وقت إعداد الخبر للبحث عن مرافقه داخل السد.
ووفقاً للمعلومات، التي حصلت عليها "الخليج 365"، فإن بلاغاً كان قد ورد للعمليات من قِبل أحد الأشخاص، عن مشاهدته ملابس على حافة السد؛ ما يُرجّح أن صاحبها نزل السد بغرض السباحة وغرِق.
باشرت فرق الدفاع المدني بالطائف إثر ذلك البلاغ، المهمة بمشاركة غوّاصين لديها، بالتعاون مع فريق برق التطوعي للبحث والإنقاذ، منذ ساعة مبكرة من مساء أمس السبت، ليتبين أنهما شخصان وتم انتشال الشخص الأول البارحة متوفى -رحمه الله- بعد غرقه، فيما ما زالت الجهود متواصلة حتى إعداد الخبر للبحث عن الشخص الآخر في داخل بحيرة السد.
شارك في المهمة الهلال الأحمر، والشرطة، والدوريات الأمنية.
، "ملابس على حافة السد" تقود إلى انتشال جثة غريق بالطائف والبحث يتواصل عن آخر ،
المصدر : الخليج 365
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