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قفزة عالمية.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز 294 ألف حالة
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في يوم واحد عالمياً بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق.
وأشارت الصحة العالمية إلى قفزة عالمية في عدد الحالات بلغت 294 ألفاً و237 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبذلك يرتفع عدد المصابين في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 21 مليوناً، بينما توفي أكثر من 755 ألف شخص بسبب كوفيد.19.
وكان الرقم الإجمالي اليومي القياسي السابق يزيد قليلاً عن 292 ألف حالة وتم تسجيله في 31 يوليو.
وبموجب الأرقام المطلقة، فإن أكثر الدول تضرراً هي الولايات المتحدة والبرازيل والهند، حيث سجلت كل منها أكثر من 100 ألف حالة خلال السبعة أيام الماضية.
ووفقاً للخبراء، فإنه من المحتمل أن يكون عدد الحالات التي لم يتم تسجيلها أعلى من ذلك بكثير.
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