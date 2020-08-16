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وفاة الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد وفاة روبرت ترامب شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان روبرت ترامب قد نُقل إلى المستشفى بعد تدهور صحته، في مدينة نيويورك، حيث زاره الرئيس الأمريكي قبل وفاته بساعات.
ولم يتم الإعلان عن سبب وفاة الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عمر ناهز الـ 72 عامًا.
وجاء في بيان للرئيس الأمريكي إن الأخ الأصغر للرئيس دونالد ترامب، روبرت ترامب، وهو رجل أعمال، توفي ليل السبت بعد دخوله المستشفى في مدينة نيويورك.
وزار الرئيس شقيقه في المستشفى يوم الجمعة بعد أن قال مسؤولون بالبيت الأبيض إنه أصيب بمرض خطير.
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