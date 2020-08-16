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اعتماد نقل 412 معلماً ومعلمة داخلياً بتعليم حفر الباطن
تأثرت بنتيجة الحركة الخارجية
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
اعتمد مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن الأستاذ عايض الرحيلي نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1442 والتي شملت 412 معلماً ومعلمة متمنياً للجميع التوفيق والسداد.
وأفادت مساعدة مدير شؤون المعلمين الأستاذة لولوه بنت ناصر العمير أن الحركة شملت نقل 241 معلمة محققة رغبات 35.24 % من عدد المتقدمات.
وأوضحت أن نتيجة الحركة الداخلية هذا العام تأثرت بنتيجة الحركة الخارجية فكلما زادت نسبة الحركة الخارجية زادت نسبة الحركة الداخلية بسبب فتح شواغر يمكن أن تتحرك عليها المعلمات.
وأضافت أنه يمكن للمعلمات الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال الحساب الشخصي للمعلمة في نظام نور ويمكنهن التقدم بطلب تظلم إلكتروني من خلال برنامج نور، حيث إن التظلم متاح حتى نهاية دوام يوم الأربعاء 29-12-1441هـ.
ومن جانبه، نوه مدير شؤون المعلمين الأستاذ عبدالله السليمان أن حركة النقل هذا العام قد شملت نقل 171 معلماً، محققة رغبات 20.77% من عدد المتقدمين.
وأوضح السليمان، أن نتيجة الحركة الداخلية تأثرت بنتيجة الحركة الخارجية فكلما زادت نسبة النقل في الحركة الخارجية؛ زادت نسبة الحركة الداخلية بسبب فتح شواغر يمكن أن يتحرك عليها طالبي النقل الداخلي، وأفاد بأنه يمكن للمعلمين الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال حساباتهم الشخصية في نظام نور.
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