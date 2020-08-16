محمد بن مسعود - الدمام - قالت: على بُعد 61 كم جنوب مدينة أسوان سجلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الإقليمي بأسوان، هزة أرضية في منطقة بحيرة ناصر على بُعد 61 كم جنوب مدينة أسوان. وبلغت قوة الهزة 3.2 درجة بمقياس ريختر، وتصنف بهزة صغيرة، وكان مركزها على عمق 3.2 كم. وأشار مركز الزلازل في أسوان إلى أنه لم يشعر بالهزة أحد لصغر حجمها وتأثيرها الضعيف. وتشمل الشبكة المصرية للزلازل 70 محطة.هزة أرضية 16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 08:39 AM Advertisements قالت: على بُعد 61 كم جنوب مدينة أسوان مصر.. هزة أرضية تضرب جنوب البلاد مصر.. هزة أرضية تضرب جنوب البلاد سجلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الإقليمي بأسوان، هزة أرضية في منطقة بحيرة ناصر على بُعد 61 كم جنوب مدينة أسوان. وبلغت قوة الهزة 3.2 درجة بمقياس ريختر، وتصنف بهزة صغيرة، وكان مركزها على عمق 3.2 كم. وأشار مركز الزلازل في أسوان إلى أنه لم يشعر بالهزة أحد لصغر حجمها وتأثيرها الضعيف. وتشمل الشبكة المصرية للزلازل 70 محطة. الكلمات المفتاحية ، مصر.. هزة أرضية تضرب جنوب البلاد ،

المصدر : الخليج 365

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