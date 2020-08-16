- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن أخاه الأصغر روبرت ترامب، توفي الليلة الماضية بعد يوم واحد من زيارة الرئيس له في مستشفى بنيويورك، دون الكشف عن أسباب الوفاة.
وأضاف ترامب في بيان: "بقلب حزين أعلن أن أخي الرائع، روبرت، توفي الليلة. لم يكن أخي فقط، لقد كان أعز أصدقائي. سنفتقده كثيرًا؛ لكننا سنلتقي مرة أخرى. ذكراه ستعيش في قلبي إلى الأبد. روبرت، أحبك. ارقد في سلام".
وكان روبرت ترامب (71 عامًا) أصغر من الرئيس (74 عامًا)، وكان يعمل مديرًا تنفيذيًّا في قطاع الأعمال ومطورًا عقاريًّا.
وقام الرئيس ترامب بزيارة مشبوبة بالعواطف لرؤية أخيه المريض في مركز وايل كورنيل الطبي في نيويورك، قبل ذهابه إلى ناديه للغولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.
وقال مساعده: أن من المتوقع حضور الرئيس للجنازة.
ولم يتم كشف النقاب عن سبب الوفاة. وقال ترامب للصحفيين الجمعة: إن أخاه "يمر بوقت عصيب" نتيجة مرض لم يُكشف النقاب عنه.دونالد ترامب
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 08:31 AM
قال: لم يكن أخي فقط لقد كان أعز أصدقائيترامب ينعي شقيقه الأصغر: سنفتقده كثيرًا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن أخاه الأصغر روبرت ترامب، توفي الليلة الماضية بعد يوم واحد من زيارة الرئيس له في مستشفى بنيويورك، دون الكشف عن أسباب الوفاة.
وأضاف ترامب في بيان: "بقلب حزين أعلن أن أخي الرائع، روبرت، توفي الليلة. لم يكن أخي فقط، لقد كان أعز أصدقائي. سنفتقده كثيرًا؛ لكننا سنلتقي مرة أخرى. ذكراه ستعيش في قلبي إلى الأبد. روبرت، أحبك. ارقد في سلام".
وكان روبرت ترامب (71 عامًا) أصغر من الرئيس (74 عامًا)، وكان يعمل مديرًا تنفيذيًّا في قطاع الأعمال ومطورًا عقاريًّا.
وقام الرئيس ترامب بزيارة مشبوبة بالعواطف لرؤية أخيه المريض في مركز وايل كورنيل الطبي في نيويورك، قبل ذهابه إلى ناديه للغولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.
وقال مساعده: أن من المتوقع حضور الرئيس للجنازة.
ولم يتم كشف النقاب عن سبب الوفاة. وقال ترامب للصحفيين الجمعة: إن أخاه "يمر بوقت عصيب" نتيجة مرض لم يُكشف النقاب عنه.
، ترامب ينعي شقيقه الأصغر: سنفتقده كثيرًا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب ينعي شقيقه الأصغر: سنفتقده كثيرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.