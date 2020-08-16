، خلال فترة الإغلاق.. جنوب إفريقيا تشهد انخفاضاً في معدلات الجريمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - وصلت إلى 40 % خلال الأشهر الثلاثة الأولى

كشفت بيانات جديدة بجمهورية جنوب إفريقيا، أنّ معدلات الجريمة تراجعت في البلاد بنسبة تصل إلى 40 %، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الإغلاق وسط أزمة فيروس كورونا المستجد، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد وزير الشرطة في جنوب إفريقيا بيكي سيلي؛ اليوم، بأنّ معظم أنواع الجرائم انخفضت بين أبريل ويونيو، بما في ذلك جرائم الحرق العمد والأضرار الكيدية، لافتاً إلى أنّ الأرقام الجديدة ترسم صورة وردية لم يسبق لها مثيل لجنوب إفريقيا.

وتصنف جنوب إفريقيا من بين الدول التي تشهد على أعلى معدلات للجريمة في العالم.جنوب إفريقيا