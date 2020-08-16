شكرا لمتابعة خبر عن النمر: الكلام الجارح يسبب جلطات القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة تأثير الكلام الجارح على صحة الأشخاص.

وقال النمر: " الكلام الجارح وحده قد يسبب جلطةً في قلب الطرف الآخر " ،مؤكدًا أنه تعامل مع حالة مريض من هذا النوع.

وأضاف: " أرحموا قلوب بعضكم البعض وتفاهموا بالرفق واللين، فما كان الرفق في شئٍ إلا زانه " .

كما نوه النمر بضرورة ألا يتجاوز الاستهلاك اليومي لملح الطعام " 5 جرام " ،مؤكدًا أن استهلاك الملح يتناسب طرديا مع حدوث جلطات القلب مستقبلاً.