شكرا لمتابعة خبر عن النمر: الكلام الجارح يسبب جلطات القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة تأثير الكلام الجارح على صحة الأشخاص.
وقال النمر: " الكلام الجارح وحده قد يسبب جلطةً في قلب الطرف الآخر " ،مؤكدًا أنه تعامل مع حالة مريض من هذا النوع.
وأضاف: " أرحموا قلوب بعضكم البعض وتفاهموا بالرفق واللين، فما كان الرفق في شئٍ إلا زانه " .
كما نوه النمر بضرورة ألا يتجاوز الاستهلاك اليومي لملح الطعام " 5 جرام " ،مؤكدًا أن استهلاك الملح يتناسب طرديا مع حدوث جلطات القلب مستقبلاً.
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