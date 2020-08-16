حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، كذلك على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وسواحل عسير وجازان. كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران ،جازان وعسير.
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