السعودية اليوم / 16 وفاة جديدة في ولاية فيكتوريا الأسترالية بسبب كوفيد19- =



ملبورن 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الأحد وفاة 16 حالة جديدة بسبب كوفيد19- في الولاية علاوة على اصابة 279 شخصا اضافيا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في أستراليا إلى 395 وفي فيكتوريا وحدها إلى 309 .

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