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ضعف الإنترنت يهدد طلاب بعض قرى القنفذة بالحرمان من الدراسة

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الرياض - علي القحطاني - القنفذة (صدى):

تزامنًا مع تفعيل الدراسة عن بعد، أعرب عدد من سكان بعض القرى بمحافظة القنفذة عن معاناتهم من سوء شبكة الإنترنت، ما يؤدي لعدم استفادتهم من الدراسة.

وطالب الأهالي الجهات المسؤولة بحل هذه المشكلة، وتوفير الظروف المناسبة لتمكين أبنائهم من الدراسة عن بعد.

يذكر أنه تم الإعلان عن اعتماد التعليم عن بٌعد في أول 7 أسابيع من العام الدراسي الجديد.

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