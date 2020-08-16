شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..حكم الصلاة على الميت قبل أن يصلي عليه العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أفتى الشيخ سليمان الماجد، بجواز الصلاة على الميت قبل أو بعد الصلاة عليه من العامة. أفتى الشيخ سليمان الماجد، بجواز الصلاة على الميت قبل أو بعد الصلاة عليه من العامة. وقال الماجد خلال برنامج " يستفتونك "، إنه لا حرج في الصلاة على الميت بعد تجهيزه وقبل الصلاة عليه من العامة لاستعجاله. وأشار إلى أن الأمر ذاته ينطبق على الصلاة على الميت بعد العامة.

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