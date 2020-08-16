بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته العلاجية لأهالي الخوخة بالحديدة

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 6 إلى 12 أغسطس 2020م، في قسم الرعايا التكاملية 1986 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 199 شخصًا، وعيادة التغذية العلاجية 21 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 434 فردًا، وعيادة الولادة 41 حالة، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 862 شخصًا، وقسم النساء والولادة 28 امرأة.

كما أُجري الفحص المخبري لـ979 مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ2779 مريضًا، واستقبل قسم التنويم مستفيدَيْن اثنَيْن، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 29 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1249 شخصًا.

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