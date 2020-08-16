جرفته سيول منقولة من اليمن إلى جازان.. العثور على لغم صخري دون تسجيل إصابات

عثر الدفاع المدني بمنطقة جازان على لغم صخري جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية، وتم تنفيذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالة، دون تسجيل أي إصابات.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد بن حسن آل صمغان؛ أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة، تلقى اليوم بلاغًا عن العثور على لغم صخري جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة. وعلى الفور تم توجيه المختصين إلى الموقع وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات، وتنفيذ الإجراءات المعتمدة، ولم تسجل أي إصابات في المواقع.

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