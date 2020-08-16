«شكرًا وزير التعليم».. وسم يتصدر تويتر بعد إعلان آلية العام الدراسي الجديد

قام المعلمون بتدشين وسم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تحت عنوان «شكرًا معالي وزير التعليم»، يعربون خلاله عن شكرهم الوزير على القرار الذي اتُّخذ لمصلحة البلاد العليا عامةً، والطلاب والمنظومة العلمية ثانيًا.

ويأتي ذلك كرد فعل سريع بعد لحظاتٍ من إعلان وزير التعليم حمد آل الشيخ، اليوم السبت، آلية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي، من خلال فيديو مصور كشف خلاله عن أن الدراسة سوف تكون عن بُعد لمدة 7 أسابيع للظروف المتعلقة بفيروس كورونا.

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وتوالت ردود الفعل المتباينة حول خطة وآليات العام الدراسي الجديد، فقال أحد المدرسين في تغريدته: «شكرًا معالي الوزير.. اللهم اجعله عامًا دراسيًّا جديدًا نظيفًا من الكورونا وكل سوء»، فيما علق معلم آخر: «قرار عظيم من وزير كبير، وراعى من خلاله مصلحة البلاد والعباد»، وأكد ثالث شكره وعرفانه للوزير نيابةً عن معلمي مدرسته، وكل البيوت السعودية. وأعرب معلم رابع عن سعادته البالغة بالقرار، خاصةً أنه محدد لمدة ٧ أسابيع فقط؛ «حتى نرى ما سوف يتحقق في المستقبل»، ووعد الوزير بأن يبذل كل ما في وسعه هو وزملاؤه من أجل نجاح العام الدراسي الجديد.

وكان وزير التعليم قد خرج في فيديو مصور ليؤكد استئناف الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام لمدة 7 أسابيع، مع تقييم الوضع للنظر فيما يتبقى من أسابيع الدراسة في العام الدراسي الأول.

وقدَّم الوزير الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية؛ ما مكَّن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من الاستعداد لبداية العام الدراسي المقبل، والتعامل مع كافة الاحتمالات في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، بما يحافظ على سلامة الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب، ويُقلِّص تعرُّضهم لمخاطر كورونا.