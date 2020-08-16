السعودية اليوم / تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكونغو الديمقراطية



كينشاسا 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

سجّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 49 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 9638 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 239 وفاة، بعد ان تم تسجيل 5 وفيات جدد بهذا الوباء.

// انتهى //

02:23ت م

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كينشاسا 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسسجّلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأفادت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 9638 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 239 وفاة، بعد ان تم تسجيل 5 وفيات جدد بهذا الوباء.// انتهى //02:23ت م0143

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