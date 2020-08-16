السعودية اليوم / ايطاليا تسجل 629 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الايطالية اليوم السبت 629 حالة إصابة بفيروس

وبلغ عدد الوفيات المؤكدة في إيطاليا أكثر من 35 ألف حالة.

// انتهى //

02:12ت م

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روما 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الايطالية اليوم السبت 629 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع الإجمالي المؤكد إلى أكثر من 253 ألفًا.وبلغ عدد الوفيات المؤكدة في إيطاليا أكثر من 35 ألف حالة.// انتهى //02:12ت م0139

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