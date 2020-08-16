السعودية اليوم / الجيش الصومالي يحرر 33 طفلًا من قبضة حركة الشباب



مقديشو 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

أعلن الجيش الصومالي عن تحرير 33 طفًلا من قبضة حركة الشباب خلال عملية عسكرية نفذها بمنطقة " كونتواري " بمحافظة شبيلي السفلى جنوب البلاد.

وأوضح الجيش في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية اليوم ، أن العملية العسكرية أسفرت عن اعتقال العشرات من مسلحي الحركة، والاستيلاء على عدد من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة.

وأضاف البيان أن حركة الشباب نقلت الأطفال من عائلاتهم لتلقينهم أفكارها، وأن تحريرهم من الجماعة تم بعد أن سيطر الجيش على كونتواري، مشيرًا إلى أن العملية التي كان مخططًا لها ستستمر حتى الانتهاء من تصفية بقايا الحركة.

ولفت الجيش الصومالي، إلى انه قتل أمس خلال هذه العملية العسكرية أربعة مقاتلين إرهابيين، كانوا يتولون مناصب في منطقة كونتواري.

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