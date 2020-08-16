شكرا لقرائتكم خبر عن 94 % إنجازا بتطوير طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

بلغت نسبة الإنجاز بخطة أعمال تأهيل وتطوير طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام، التي يتم تنفيذها ضمن مشروع صيانة الطرق الرابطة بحاضرة الدمام، 94%، واقترب المشروع من الانتهاء من المرحلة الأخيرة بين تقاطع طريق الملك خالد وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز.

المرحلة الأخيرة

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن أعمال المرحلة الأخيرة تشمل «صيانة طبقات الإسفلت والأرصفة والجزيرة الوسطية» بطول 2800 متر طولي في الاتجاهين، والمتوقع الانتهاء من الأعمال وافتتاحه خلال أسبوعين وفقا للجدول الزمني المعتمد.

وسائل السلامة

ونوّه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، بأنه تم بدء العمل على إعادة التأهيل والتطوير بإزالة الطريق خلال شهر يونيو من العام الماضي وتضمن المشروع أربع مراحل عمل بطول إجمالي 8.900 متر طولي بالاتجاهين، وتتضمن الأعمال إزالة كامل طبقات الرصف ونقل وتمديد الخدمات وفرد ومعالجة أربع طبقات للأساس وإعادة السفلتة بطبقتين مع تعديل كامل للأرصفة ومواقف السيارات وإعادة الدهانات وتركيب وسائل السلامة والأحواض الزراعية.

نقل المخلفات

وأشار إلى البدء خلال الشهر الحالي بفرد المواد الحجرية وطبقة الإسفلت وجارٍ الانتهاء منها قريبا، وبذلك يتم الانتهاء من المرحلة الأخيرة من كامل الطريق والمتوقع الانتهاء منها حسب خطة العمل في بداية شهر سبتمبر. ولفت إلى نسب الإنجاز في المرحلة الرابعة والأخيرة من أعمال الطريق، التي بلغت على إثرها نسبة إزالة طبقات ونقل المخلفات والأنقاض 100%، أما فرد طبقات جديدة فبلغت 75%، ونسبة الانتهاء من أعمال الأرصفة 50%.

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شريان مهم

وفي استطلاع لآراء المواطنين حول المشاريع التطويرية، ذكر المواطن عمر السويلم أن طريق الأمير نايف أحد الشرايين المهمة في حاضرة الدمام، وأن إغلاقه لمدة طويلة سبب بلا شك تأثيرا واضحا لدى أصحاب المحلات وعرقلة في الدخول والخروج للأحياء المجاورة، ولكن البوادر مبشرة بخير بعد إعادة تهيئة الشارع وحل مكامن الخلل بالصيانة والسفلتة وغيرها من الأعمال.

فك الاختناقات

وأكد عبدالله المبارك أحد سكان حي المحمدية بالدمام، أن إغلاق الطريق في الفترة الماضية كانت له آثاره الكبيرة على المواطنين وعلى أصحاب المحلات ولكن بعد الإصلاحات، التي صاحبها تمدد في الطبقة الإسفلتية، نستبشر بخير مع قرب الانتهاء من الأعمال وهو ما يعود علينا بالنفع، ويفك الاختناق ويختصر الكثير من الوقت لسهولة الوصول إلى الأحياء.

مشاكل متكررة

وأوضح المواطن بكر بامسعود أن أعمال الصيانة والتطوير للطريق هدفها حل مشكلة الاختناقات المرورية، التي كنا نعاني منها عند الدخول للأحياء المجاورة، ونتوقع بعد افتتاح الطريق اختفاءها.