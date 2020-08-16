شكرا لقرائتكم خبر عن بمقوماتها وموقعها .. الشرقية بوابة المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

تشهد المنطقة الشرقية نشاطًا اقتصاديًا ملحوظًا مع تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، تعتبر الشرقية بوابة المملكة لتحقيق أهداف رؤيتها الطموحة، كونها مركزًا رئيسيًا ومهمًا للاستثمارات السعودية والخليجية، وتفردها بخصائص اقتصادية مميزة على اعتبار أنها أكبر منطقة نفطية في العالم، وتتركز فيها معظم النشاطات الاقتصادية المتعلقة بهذا المجال.

عدا ذلك فإن الموقع الإستراتيجي للمنطقة جعلها حلقة وصل مع جيران المملكة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنفذا سهلا للأسواق العالمية، وأحد أهم روافد جذب الاستثمارات إلى المملكة لتنوع مواردها الطبيعية وثروتها البشرية وأهميتها الصناعية.

ويتمتع سوق الشرقية بقدرة شرائية عالية مع تزايد النمو السكاني، وقد أدى ارتفاع حجم السوق في المنطقة إلى تشجيع الاستثمار والإنتاج فيها، وحسّن من بيئتها التنافسية.

وتعتبر مدينة الدمام عاصمة المنطقة الشرقية وأهم مدينة فيها؛ لأنها الميناء الرئيسي للمملكة العربية السعودية على الخليج العربي، وتُعدّ مركزًا تجاريًا مهمًا، كما أنها تضم عددًا من الهيئات الإدارية والدوائر الحكومية، بالإضافة إلى مقرّ إمارة المنطقة الشرقية.

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وتحظى المدينة بنشاط اقتصاديّ ملحوظ، وتعتبر مركز ثقل إداري واقتصادي، ممّا جعلها من أهمّ المدن في المملكة، ومما أسهم في تطور التجارة والصناعة فيها أنها تضم شبكة حديثة ومتطورة من الطرق السريعة والجسور طبقا لأحدث المواصفات العالمية، إضافة إلى ميناء الملك عبدالعزيز ومطار الملك فهد الدولي، كما تتواجد فيها محطة للسكك الحديدية تربطها مع العاصمة، ممّا أنعش الحركة التجارية فيها.

وتعتبر الدمام أيضًا من أهم وأفضل مناطق الاستثمار العقاري في المملكة، فهي تتميز بوجود العديد من الشركات الضخمة والكثير من المشاريع الكبيرة مما جعلها بيئة جاذبة للأيدي العاملة الخبيرة، ولهذا تعتبر من أكثر المناطق جذبًا للاستثمار العقاري. وتعتبر عقارات الدمام من أكثر العقارات تميُزًا من حيثُ الفخامة والأصالة في المملكة، وقد حازت مدينة الدمام على المركز الثاني على مُستوى العالم العربي في جائزتي التراث المعماري والوعي البيئي، مما يزيد من أهميتها ويجعلها أكثر قابلية للمزيد من عمليات التطوير العقاري في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية والسكنية.

وتضم الدمام عددًا من المعالم السياحية التي تُشكل نقاط جذب سياحية طوال العام، من أهمها مركز الملك عبدالله الحضاري المُقام على جزيرة صناعية، وجزيرة المرجان، إضافة إلى متحف الدمام والعديد من المنتجعات السياحية والأسواق الشعبية والحدائق والمتنزهات والمدن الترفيهية، ممّا يجعلُها مدينة سياحية بامتياز.