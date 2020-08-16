شكرا لقرائتكم خبر عن برامج إيفاد موظفي الدولة «حضوريا» في مقار معهد الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن معهد الإدارة العامة أن تنفيذ برامجه الإعدادية المخصصة لإيفاد موظفي القطاع الحكومي ستكون حضوريا في مقار المعهد مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، في حين أن برامجه الإعدادية العامة وبرامج اللغة الإنجليزية المخصصة لخريجي الثانوية العامة سيكون تنفيذها مدمجًا بين محاضرات تدريبية «عن بُعد» وتقييمات نصفية ونهائية في قاعات التدريب.

فيما سينفذ المعهد جميع برامجه التدريبية القصيرة «عن بُعد»، في حين أن برامجه التدريبية الموجهة والحلقات التطبيقية المخصصة للقيادات الإدارية ستكون حضورياً في مقار المعهد.

ويأتي هذا التوجه من المعهد في تنفيذ برامجه الإعدادية والتدريبية في الفصل القادم، بعد دراسة جميع المعطيات من إمكانيات مكانية وتقنية للمعهد، وما أُعلن من بروتوكولات وقائية وإجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، حيث أصبح التدريب «عن بُعد» خياراً إستراتيجياً في قطاع التدريب، إذ يستفيد منه المعهد حالياً في تنفيذ البرنامج كاملاً أو جزءا منه «عن بُعد»، مما يسهم في تقليل كثافة التجمعات البشرية داخل مقار المعهد ويحقق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا. كما أن تنفيذ المعهد لبرامجه التدريبية القصيرة «عن بُعد»، والتي تستهدف أعداداً كبيرة من موظفي القطاع الحكومي، يسهم في خفض التكاليف المالية على الأجهزة الحكومية والموظفين مع فاعلية ومرونة في عملية التدريب، خاصة لمن يعملون في مناطق ومدن لا تتوافر بها فروع للمعهد.

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من جانبه أكد مدير عام المعهد د. بندر السجان أن البنية التقنية المتطورة للمعهد ساعدت في نجاح التحول السريع لتنفيذ برامجه التدريبية والإعدادية بشكل طارئ خلال الفصل التدريبي الماضي أثناء تعليق حضور الدارسين والمتدربين لمقار المعهد.

وتمكن المعهد من تدريب أكثر من 51 ألف متدرب ومتدربة «عن بُعد» خلال تلك الفترة، كما عمل المعهد خلال الفترة الماضية على رصد جميع التحديات والملاحظات، وتحسين الآليات والإجراءات والتقنيات بما يسهم في رفع مستوى جودة تنفيذ البرامج «عن بُعد»، ويحقق أهداف المعهد في إكساب المتدربين المعارف والمهارات المطلوبة.

وحث د. بندر السجان جميع الموظفين والموظفات على الاستفادة من خدمات منصة المعهد للتدريب الإلكتروني «إثرائي» التي تتيح جميع برامجها التدريبية ومؤتمراتها الإلكترونية وإضاءاتها الإثرائية لجميع موظفي القطاع الحكومي، إذ يستطيع أي موظف اختيار البرنامج المناسب له والتسجيل فيه بشكل مباشر وإكماله في أي وقت ومكان يناسبه، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة أو تطبيقاتها في الأجهزة المحمولة، وقد بلغ عدد المستفيدين من برامج منصة «إثرائي» التدريبية خلال الأربعة الأشهر الماضية أكثر من مليون وأربعة وأربعين ألف متدرب ومتدربة من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم من المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة.