شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي»: مشاريع تعليمية واجتماعية باليمن والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، د. يوسف العثيمين مساعدات لصالح مشاريع تعليمية واجتماعية في الجمهورية اليمنية، وذلك عبر صندوق التضامن الإسلامي، أحد فروع المنظمة.

وشملت المساعدات التي سلمها المدير التنفيذي للصندوق، إبراهيم الخزيم، مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين، وجامعة سيئون، ومؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية.

وتأتي المساعدات في سياق اهتمام صندوق التضامن الإسلامي بتحقيق التنمية البشرية، ورفع مستوى المسلمين في العالم، وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية.