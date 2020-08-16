شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 220 شجرة متضررة من الأمطار بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
ونفذت الأمانة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية كمرحلة أولى إعادة ترميم وتأهيل 220 شجرة، باستخدام معدات ووسائل متعددة، وبمشاركة أفراد من الكوادر البشرية.
يذكر أن مبادرة تأهيل وإعادة الأشجار المتضررة تأتي في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة في توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة والتوسّع في زراعة الأشجار في المدينة المنورة، والحفاظ عليها، والحد من التصحر، وخفض معدلات التلوث البيئي.
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