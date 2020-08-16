شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان: مكافحة الأمراض الوبائية في حجة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال الفترة من 6 حتى 12 أغسطس 2020، في قسم التسجيل والفرز 275 مستفيدا، وقسم الملاحظات 71 شخصا، وعيادة التنويم 23 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 275 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 252 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وصرفت الأدوية لـ 280 مريضا، فيما نفذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

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