شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة للتعليم العام «عن بعد» أول 7 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير التعليم د. حمد آل الشيخ عن آلية العودة للدراسة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، بشأن خطة عودة الدراسة في ظل جائحة « كورونا »،

وبين في خطاب متلفز مساء أمس، أن الدراسة ستكون عن بُعد في التعليم العام لأول 7 أسابيع، مع تقييم الوضع للنظر فيما يتبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول.

وأضاف إن الدراسة في الجامعات والتعليم الفني التقني ستكون «عن بُعد» للمقررات النظرية، وحضوريا للمقررات العملية.

وأوضح الوزير أن حضور المعلمين والمعلمات سيكون «عن بعد» من خلال المنصات الافتراضية، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق منصة «مدرستي» للتعليم عن بعد مع استمرار بث قناة «عين» الفضائية لتغطية كافة المراحل الدراسية.

وتقدم «آل الشيخ» بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-؛ على دعمهما لقطاع التعليم، مما أهل المنظومة للاستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد، مؤكدا اتخاذ كافة الاحتياطات في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة «كورونا»، والحفاظ على الجميع طلابا ومعلمين وإداريين.