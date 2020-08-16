شكرا لقرائتكم خبر عن 2092 جولة رقابية على المنشآت الصحية بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة الالتزام بصحة حفر الباطن، من بداية شهر فبراير الماضي إلى 13 أغسطس الجاري، «2092»جولة رقابية ميدانية، على المنشآت الصحية بالمحافظة، للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

وأشارت إلى أن الجولات تضمنت 967 جولة على المستشفيات، و882 على الصيدليات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية من الكمامات، والمعقمات، و164 جولة على المجمعات العامة، و79 جولة على المجمعات الطبية.

وأكدت الإدارة حرص صحة حفر الباطن على تنفيذ الجولات والحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير المستلزمات الطبية والصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.