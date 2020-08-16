شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 1528 حالة تعاف.. الشفاء من كورونا يلامس 90 % والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة أمس السبت عن 1528 حالة تعاف إضافية من فيروس «كورونا» المستجد، إضافة لتسجيل 1413 إصابة جديدة، و31 حالة وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة»، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 297.315 حالة، من بينها 29.459 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1766 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 264.487 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3369 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة لتصل إلى 88.95 %، فيما تبلغ نسبة الوفيات حتى الآن 1.13 %.

وجاءت أعلى المدن والمحافظات تسجيلا للإصابات الجديدة كالتالي: خميس مشيط «76»، الدمام «68»، مكة المكرمة «65»، الرياض «59»، جدة «57»، جازان «57»، حائل «55»، ينبع «53»، المدينة المنورة «45»، الهفوف «42»، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: مكة المكرمة «173»، الرياض «83»، جدة «71»، الهفوف «60»، خميس مشيط «56»، جازان «50»، نجران «50»، خليص «48»، بريدة «48»، المبرز «47»، وادي الدواسر «43»، أبها «42»، الدمام «41»، حائل «40».

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس «كورونا». كما يجب على كل شخص عند خروجه من المنزل ارتداء الكمامة، سواء كانت طبية، أو قماشية، أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد»، أو زيارة عيادات «تطمن» التي هيأتها «الصحة» لخدمة من يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع .