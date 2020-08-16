شكرا لقرائتكم خبر عن التحويل الداخلي والخارجي بجامعة بيشة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أن إجراءات تغيير التخصص تشترط الحصول على معدل تراكمي لفصلين دراسيين وعدم تجاوز 4 فصول دراسية، مع أحقية التحويل مرة واحدة من كلية إلى أخرى، وإمكانية إدخال رغبة أو أكثر حسب الأولوية، وأحقية التحويل مرتين بين أقسام الكلية.
وبيَّنت العمادة أنه يشترط للتحويل الخارجي أن يكون الطالب أو الطالبة سعوديًا أو من أم سعودية، ومقيدًا في جامعة سعودية حكومية أو جامعة أهلية معتمدة، وتخضع جميع طلبات التحويل للطاقة الفعلية للقسم أو التخصص وتكون المفاضلة بين الطلاب وفقًا لمعدلاتهم التراكمية، بالإضافة إلى أن يكون لدى الطالب معدل تراكمي لا يقل عن فصلين دراسيين، ولا يزيد على أربعة فصول دراسية، مع الالتزام التام بالفترة الزمنية المحددة للتحويل الخارجي، وأن تكون الفترة المتبقية النظامية كافية لاستكمال متطلبات التخرج.
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