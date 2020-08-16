شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مكاتب «التذاكر» بمطار الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام نور، أن المطار يعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية التي حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق مكاتب بيع تذاكر الطيران بالمطار، إضافة إلى اقتصار الدخول على المسافرين المرافقين لكبار السن وذوي الإعاقة، وذلك قبل موعد الرحلة بساعتين مع الالتزام بارتداء الكمامة القماشية وقياس درجة الحرارة. وبين «نور» لـ ”الخليج 365” أن الإجراءات الاحترازية تشمل فحص المسافرين ومرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، وتركيب أجهزة لتعقيم السلالم والمسارات الكهربائية بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، بجانب الملصقات التوضيحية الأرضية وعلى مقاعد الانتظار للحث على ضرورة التباعد الجسدي خلال التواجد بالمطار، إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين وارتداء الكمامات والقفازات وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي، بالإضافة إلى تعقيم جميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات.

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