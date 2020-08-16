شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 10 سيدات بمناصب قيادية في رئاسة الحرمين والان نبدء بالتفاصيل
شملت التعيينات جميع التخصصات والمجالات، التي تهم قاصدات الحرمين الشريفين سواءً التوجيهية أو الإرشادية والتطويرية والإدارية واللغوية والتقنية وفي مجال المكتبات وخدمات البحث العلمي وغيرها، بما يمنح المرأة السعودية الريادة في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله-، بتمكين المرأة السعودية ذات التأهيل العالي والقدرات الكبيرة.
وكان الرئيس العام د. عبدالرحمن السديس، قد وجه بإنشاء عدد من الوكالات والوكالات المساعدة النسائية، وإعادة هيكلة عدد من الإدارات العامة المختصة بشؤون المرأة في الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي بهدف تسخير الطاقات والارتقاء بمستوى الخدمات.
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