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تعيين 10 سيدات بمناصب قيادية في رئاسة الحرمين

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن تعيين 10 سيدات بمناصب قيادية عليا، وذلك سعياً للارتقاء بمستوى العمل بالرئاسة واستثماراً للكوادر الوطنية المؤهلة.

شملت التعيينات جميع التخصصات والمجالات، التي تهم قاصدات الحرمين الشريفين سواءً التوجيهية أو الإرشادية والتطويرية والإدارية واللغوية والتقنية وفي مجال المكتبات وخدمات البحث العلمي وغيرها، بما يمنح المرأة الريادة في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير -يحفظهما الله-، بتمكين المرأة السعودية ذات التأهيل العالي والقدرات الكبيرة.

وكان الرئيس العام د. عبدالرحمن السديس، قد وجه بإنشاء عدد من الوكالات والوكالات المساعدة النسائية، وإعادة هيكلة عدد من الإدارات العامة المختصة بشؤون المرأة في الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي بهدف تسخير الطاقات والارتقاء بمستوى الخدمات.

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