شكرا لقرائتكم خبر عن 322 بلاغا لـ «940» في يوم والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 322 بلاغًا، و70 استفسارًا، و10 تقارير، و15 طلبًا.

وشملت البلاغات 28 بلاغًا متعلقًا بمخالفة إجراءات مكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، منها 7 بشأن عدم وجود معقّمات، وعدم تطهير عربات التسوق، و17 بلاغا لوجود زحام داخل المنشأة و3 بلاغات لمخالفة الاشتراطات الصحية للعمال وبلاغ واحد لللإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.

وأوضح المركز أن البلاغات شملت كذلك 23 مخالفة تتعلق بالإنارة، و77 بشأن النظافة العامة، وبلاغ واحد للاستثمار وآخر للمباني، و86 بشأن الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وبلاغين للأمن والسلامة، و70 تتعلق بصيانة الطرق، وشبكات الخدمات العامة، إضافةً إلى 7 بلاغات بشأن الحدائق، و27 متعلقة بالأسواق.