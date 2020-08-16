215 مشروعا ضمن إستراتيجية النقل الشامل

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وأكّد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن إستراتيجية النقل الشامل تُمثِّل خارطة طريق لتغيير البنية التحتية للنقل من الوضع الحالي أُحادي النمط إلى نظام نقل متكامل متعدد الوسائط يواكب التنمية العمرانية ومعدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي المستمر في حاضرة الدمام، منوّها بأن المرحلة الأولى من الخارطة تم فيها القيام بتنفيذ 83 مشروعا، وذلك بدءا من عام 2015م والمقرر الانتهاء منها 2024م، فيما سيتم البدء بالمرحلة الثانية في عام 2025م والمقرر الانتهاء منها في 2034م، بتنفيذ 72 مشروعا، وجاءت المرحلة الثالثة والأخيرة بحسب الإستراتيجية بتنفيذ 60 مشروعا بدءا من عام 2035م وحتى 2044م.
وأشار محمد الصفيان لأهم البرامج الحالية التي تقوم عليها أمانة المنطقة الشرقية من خلال وكالة التعمير والمشاريع التابعة لها، ومنها برنامج «المباني والمرافق» حيث تم إنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية منذ 2018 والمقرر الانتهاء منها في 2030، وضمن برامج «الطرق» تم رفع كفاءة شبكة الطرق القائمة في المدن منذ عام 2018 وسيتم الانتهاء منها حسب المقرر لها في عام 2023، إضافة إلى إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية منذ عام 2014 ومُقرر الانتهاء منها في عام 2044م.
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