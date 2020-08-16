أمين الشرقية: «العقارات البلدية» محفز رئيسي للاستثمار

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وبين أن اللائحة ستدعم جهود التنمية في العديد من المجالات التي تواكب تحقيق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، مضيفا أن رفع المدة الزمنية للاستثمارات إلى 50 سنة سيكون محفزا رئيسيا في تطوير البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين وتنويع الاستثمارات في المملكة وسيعزز من الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إيجاد نماذج عديدة لأساليب التعاون.
وأشار إلى أن اللائحة ستسهم بشكل مباشر في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تنمية الفرص لرواد الأعمال والشركات الكبرى، وإعطاء دور أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات التعاقد مع القطاع الخاص، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الجبير إن اللائحة تأتي في سياق جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، نحو تحسين بيئة الأعمال والنهوض بها إلى آفاق جديدة لجعلها تتناسب مع المؤشرات العالمية، وذلك عبر تسريع الإجراءات ورفع مستوى الشفافية، وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتكافؤ الفرص عبر المنافسة العادلة، بالإضافة إلى إيجاد نماذج محفزة للاستثمار.
وذكر أن المنطقة الشرقية بيئة خصبة للاستثمار البلدي نظرا لأنها تملك المقومات السياحية والاقتصادية والاستثمارية التي تجذب المستثمرين ورواد الأعمال، مشيرا إلى أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين للاستفادة من مميزات اللائحة الجديدة، خاصة أن الأمانة حققت خلال السنوات الماضية إنجازات عديدة في مجال الاستثمار عبر حصدها المركز الأول في الاستدامة المالية ومنظومة الاستثمارات على مستوى أمانات المملكة، وهو ما سيدفعها خلال الفترة القادمة لتعزيز تواجدها في هذا المجال وفتح آفاق جديدة لفرص استثمارية عديدة في العديد من المجالات.
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