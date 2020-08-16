صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات بمحيط قطاع غزة المزيد

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، تحديد موقع انطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية واعتراضهما من قبل منظومة القبة الحديدية الدفاعية.

وكانت صافرات الإنذار دوت في عدة تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "تم تفعيل صافرات الإنذار في بلدة سدروت وفي بلدة إيفيم"، وهي تجمعات سكنية في جنوبي إسرائيل".

وقالت محطات التلفزيون الإسرائيلية إن "السكان في بلدة سدروت لاحظوا أصوات انفجارات نتجت عن اعتراض الصاروخين".

وقالت النسخة الإلكترونية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "شظايا من صاروخ اعتراضي سقطت على فناء منزل في بلدة سديروت ما تسبب بأضرار طفيفة فيه".

ولفتت إلى "إصابة 3 إسرائيليين بالصدمة نتيجة سقوط الشظايا في المكان".

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وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "ينظر بخطورة إلى جميع الأعمال المرتكبة ضد إسرائيل ومواطنيها وسيواصل العمل ضد محاولات المساس بها".

وحمّل الجيش الإسرائيلي حركة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه، مؤكدا أنها ستتحمل تداعيات تلك الأعمال المرتكبة.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "طائرات تابعة له شنت غارات على عدة أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة".

وقال مصدر محلي إن "الطائرات الإسرائيلية أطلقت ما لا يقل عن ٧ صواريخ تجاه موقع القادسية التابع لحماس غربي خانيونس".

وأضاف أن "القصف جاء متتابعا بفارق عدة دقائق محدثا دويا هائلا دون الإبلاغ عن إصابات".

وهذه المرة الثانية التي تشن فيها الطائرات الاسرائيلية غارات على قطاع غزة منذ منتصف الليل، وجاءت ردا على إطلاق الصارورخين.