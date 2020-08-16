التعليم السعودية تعلن موعد بداية اليوم الدراسي عن بُعد لكافة المراحل في العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التعليم آلية و موعد بداية اليوم الدراسي عن بُعد في التعليم العام ( الحكومي والأهلي) لكافة مراحله، وذلك بعد إعلان وزير التعليم في المملكة العربية السعودية عن استئناف الدراسة للعام الدراسي الجديد 1442هـ عن بُعد للطلاب والمعلمين لـ7 أسابيع الأولى من الفصل الدراسي الأول مع تقييم الوضع وفقًا للمتغيرات والمستجدات بشأن الظروف التي أدت لهذا النظام التعليمي وهي جائحة كورونا العالمية،

موعد بداية اليوم الدراسي عن بُعد

آلية بداية اليوم الدراسي

واوضحت وزارة التعليم أن التعليم العام سواء الحكومي أو الأهلي ، آلية موعد بداية اليوم الدراسي خلال الأسابيع الأولى السبعة وذلك بداية من تاريخ 11/ 1/ 1442 ، والتي سوف يتم بعدها تقييم الوضع بشكل كامل ، لاعتماد الوضع المناسب للدراسة للفترة المتبقية من أسابيع الفصل الدراسي الأول على ضور المتغيرات والمستجدات .

وفيما يتعلق بموعد بداية اليوم الدراسي ، حسب التعليم سيكون عن بعد كما يلي:

للمرحلتين المتوسطة والثانوية ، من الساعة السابعة صباحًا.

للمرحلة الابتدائية ، من الساعة الثالثة عصرًا.

وتم تحديد هذه المواعيد لتمكين أسر الطلاب والطالبات من مساعدة أبنائهم في هذه المرحلة العمرية المبكرة في نظام التعليم عن بعد.

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وضمن هذا الإطار أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن إطلاق منصة مدرستي للتعلبم عن بُعد، إضافة لاستمرار بث عين الفضائية، وقال خلال كلمته مساء اليوم : إنه “سيتم استئناف الدراسة عن بعد للتعليم العام لمدة 7 أسابيع، ثم سيتم تقييم آلية الدراسة بعد انقضاء تلك الأسابيع”.

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موعد بداية الدراسة

يترقب الجميع في ظل الظروف التي تمر بها المملكة واستمرار جائحة كورونا كيف سيكون عليه وضع الدراسة للعام الدراسي الجديد، ووفقًا للخارطة الزمنية للعام الدراسي المقبل من المتوقع أن يكون موعد عودة المعلمين والمعلمات الممارسين للعملية التعليمية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 23/ 8/ 2020 الموافق 4/ 1/ 1442، أما موعد بداية الدراسة سيكون في 30/8/2020م، الموافق 11 محرم 1442هـ.