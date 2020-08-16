، أسبوع حافل بالأحداث.. اتفاق الإمارات وإسرائيل يشعل "تويتر".. والدراسة عن بُعد في سماء "الترند" ،

محمد بن مسعود - الدمام - إعلان المتورطين بالفساد.. وتدشين منصة "مرن".. والقبض على المسيئين لـ"التعليم" قضايا نالت نصيبها

كان الأسبوع الماضي زاخرًا بالأحداث المحلية والإقليمية التي شغلت الرأي العام السعودي والعربي، ومنها ما تردد صداه دوليًا، ومتوقع أن يُغيّر في معادلات السياسة، وهو الاتفاق "الإماراتي الإسرائيلي" المسمى "إبراهيم"، وحقق هذا الاتفاق التاريخي ردود فعلٍ عنيفة أشعلت "تويتر" والصحافة، خصوصًا أن ذلك التقارب شمل المجالات الدبلوماسية والتجارية والأمنية.

وهناك جملة قضايا نالت نصيبها من أحاديث السعوديين، كإعلان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ آلية الدراسة هذا العام، والتي ستكون عن بعد لسبعة أسابيع خاضعةً للتقييم، وصعدت وسوم #وزير_التعليم و#العام_الدراسي_الجديد في ظرف دقائق من إعلان ماهية هذا الفصل، كما أن هناك قضية الفساد التي أعلنتها "نزاهة"، وأبطالها مسؤولون حكوميون فرّطوا في أمانتهم، كذلك كانت من الأخبار توجّه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إلى "نيوم" لقضاء بعض الوقت.

خادم الحرمين الشريفين يصل "نيوم"

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- إلى نيوم، حيث سيقضي -حفظه الله- بعض الوقت للراحة والاستجمام.

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وزير التعليم يعلن آلية الدراسة للعام الدراسي الجديد: "التعليم" عن بُعد للطلاب والطالبات لمدة 7 أسابيع

أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي، مؤكدًا أنه سيكون عن بُعد للطلاب والطالبات لمدة سبعة أسابيع، يتم بعدها تقييم الوضع.

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"نزاهة": إيقاف قائد قطاع أمني و4 ضباط في قضية تزوير.. ومدير ميناء في قضية استغلال نفوذ

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت (218) قضية جنائية خلال الفترة الماضية، وتنوع المتورطون فيها بين قائد أمني ومدير ميناء و4 ضباط وآخرين.

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‏"أرامكو السعودية" تحدِّث أسعار البنزين: بنزين 91 بـ1.43 وبنزين 95 بـ1.60

أعلنت شركة أرامكو السعودية الأسبوع الماضي تحديث أسعار الوقود لشهر يوليو من عام 2020 خلال الفترة من 10 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل، موضحة أن الأسعار المحدثة ستكون كالآتي: بنزين 91 بـ(1.43) ريال للتر الواحد، فيما سيكون سعر لتر البنزين 95 بـ (1.60) ريال.

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"بوتين" معلنًا تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا بالعالم: ابنتي حصلت عليه

ومن ضمن الأحداث هذا الأسبوع، إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، حيث كشف "بوتين" عن موافقة وزارة الصحة الروسية على اللقاح الروسي لكورونا؛ معلنًا أن ابنته أخذت اللقاح.

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الطائرة الرابعة وصلت بيروت.. إجمالي مساعدات السعودية 290 طنًا عبر 4 طائرات

وصلت إلى لبنان الطائرة الإغاثية الرابعة لمساعدة منكوبي انفجار مرفأ بيروت، تحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات العاجلة، وفق ما أعلنه مركز الملك سلمان للإغاثة.

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بعد عريضة الـ100 ألف مشجع.. "جونسون" يطالب بتوضيح أسباب فشل صفقة "نيوكاسل" مع السعودية

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بضرورة شرح أسباب فشل إتمام صفقة نادي نيوكاسل يونايتد مع صندوق الاستثمارات السعودي، بعدما أعلن في 30 يوليو الماضي الانسحاب بشكل رسمي من عملية شراء "نيوكاسل"، بعد أن طالت الأمور أكثر مما كان متوقعًا لها.

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‏في قرار فريد.. "خلود الخميس" أمين عام مجلس تبوك

استقبل أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، الأسبوع الماضي، أمين عام مجلس المنطقة الدكتورة خلود محمد الخميس، بمناسبة صدور موافقة وزير الداخلية بتكليفها أمينًا عامًا لمجلس المنطقة، وذلك بناءً على ما رفعه أمير منطقة تبوك.

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‏مصادر: النائب العام يوجّه بالقبض على أشخاص أساؤوا لـ"التعليم"

علمت "الخليج 365" من مصادرها أن النائب العام أمر بالقبض على مجموعة من الأشخاص أساؤوا للتعليم، ووجّه بمباشرة الدائرة المختصة التحقيق معهم فور ضبطهم.

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وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يُدشن "منصة "العمل المرن"

دشَّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، منصة "مرن" (MRN.SA) لتوثيق عقود العمل المرن بين الموظف وصاحب العمل، ويهدف من "العمل المرن" إلى خلق فرص عمل جديدة والاستفادة من الكوادر الوطنية.‏

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مصادر "الخليج 365" تؤكد وقوف الموارد البشرية ميدانيًا للتحقيق في فيديو "عاملات الشاورما"

وقفت وزارة الموارد البشرية على منشأة كانت تشغل عاملات، وجرت المتابعة واستكمال التحقيقات اللازمة، وذلك بعد ما تم رصده سابقًا في وسائل التواصل الاجتماعي عن مقطع الفيديو المتداول حول عدم الالتزام بتشغيل المرأة وفق الضوابط المكانية في مدينة مكة.

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