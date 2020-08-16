، الأسبوع في 7 صور .. خيوط البرق تشكل لوحة في السماء.. وثوران بركان سينابونج ،

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محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد ثار بركان سينابونج في إندونيسيا ليقذف الرماد والدخان إلى ارتفاع 5 كيلومترات في الهواء، بينما في أمريكا استمرت حرائق الغابات في الاشتعال في ولاية كاليفورنيا لتقضي على آلاف الهيكتارات من الغابات وعشرات المنازل.
1- انفجار لخط الغاز في مدينة بالتيمور الأمريكية يحول 3 منازل إلى أنقاض.
2- صوامع الحبوب تتهاوى أمام عاصفة قوية ضربت ولاية أيوا الأمريكية.
3- سحابة داكنة من الدخان والرماد بعد ثوران بركان سينابونج في إندونيسيا.
4- حرائق الغابات تستمر في الاشتعال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مسببة الأضرار.
5- قطيع من الماعز يمر بجوار حافلة ركاب في كولكاتا، الهند.
6- ناطحات السحاب الشاهقة تخترق الغيوم عند غروب الشمس في ناننينغ بمقاطعة قوانغشي، الصين.
7- البرق ينسج خيوطه في سماء شانغهاي في الصين راسمًا لوحة فنية مدهشة.
الأسبوع في 7 صور .. خيوط البرق تشكل لوحة في السماء.. وثوران بركان سينابونجياسر نجدي الخليج 365 2020-08-16
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد ثار بركان سينابونج في إندونيسيا ليقذف الرماد والدخان إلى ارتفاع 5 كيلومترات في الهواء، بينما في أمريكا استمرت حرائق الغابات في الاشتعال في ولاية كاليفورنيا لتقضي على آلاف الهيكتارات من الغابات وعشرات المنازل.
1- انفجار لخط الغاز في مدينة بالتيمور الأمريكية يحول 3 منازل إلى أنقاض.
2- صوامع الحبوب تتهاوى أمام عاصفة قوية ضربت ولاية أيوا الأمريكية.
3- سحابة داكنة من الدخان والرماد بعد ثوران بركان سينابونج في إندونيسيا.
4- حرائق الغابات تستمر في الاشتعال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مسببة الأضرار.
5- قطيع من الماعز يمر بجوار حافلة ركاب في كولكاتا، الهند.
6- ناطحات السحاب الشاهقة تخترق الغيوم عند غروب الشمس في ناننينغ بمقاطعة قوانغشي، الصين.
7- البرق ينسج خيوطه في سماء شانغهاي في الصين راسمًا لوحة فنية مدهشة.
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
01:46 AM
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد ثار بركان سينابونج في إندونيسيا ليقذف الرماد والدخان إلى ارتفاع 5 كيلومترات في الهواء، بينما في أمريكا استمرت حرائق الغابات في الاشتعال في ولاية كاليفورنيا لتقضي على آلاف الهيكتارات من الغابات وعشرات المنازل.
1- انفجار لخط الغاز في مدينة بالتيمور الأمريكية يحول 3 منازل إلى أنقاض.
2- صوامع الحبوب تتهاوى أمام عاصفة قوية ضربت ولاية أيوا الأمريكية.
3- سحابة داكنة من الدخان والرماد بعد ثوران بركان سينابونج في إندونيسيا.
4- حرائق الغابات تستمر في الاشتعال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مسببة الأضرار.
5- قطيع من الماعز يمر بجوار حافلة ركاب في كولكاتا، الهند.
6- ناطحات السحاب الشاهقة تخترق الغيوم عند غروب الشمس في ناننينغ بمقاطعة قوانغشي، الصين.
7- البرق ينسج خيوطه في سماء شانغهاي في الصين راسمًا لوحة فنية مدهشة.
، الأسبوع في 7 صور .. خيوط البرق تشكل لوحة في السماء.. وثوران بركان سينابونج ،
المصدر : الخليج 365
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