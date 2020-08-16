مقطع يكشف أهمية القطط في المزارع والاستراحات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشر الناشط البيئي عبد السلام السلمان، مقطع فيديو، كشف من خلاله أهمية وجود قط بالمزارع والاستراحات. نشر الناشط البيئي عبد السلام السلمان، مقطع فيديو، كشف من خلاله أهمية وجود قط بالمزارع والاستراحات. وأكد السلمان أن القطط تعتبر مكافح طبيعي للكائنات الضارة كالفئران، والأبراص، والثعابين والعقارب، وغيرها. وأظهر المقطع قيام قطة باصطياد عقرب والقضاء عليه داخل إحدى الاستراحات، ليؤكد السلمان على كونها من ضروريات المكان.

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