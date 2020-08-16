شكرا لمتابعة خبر عن الدراسة عن بعد في معهدي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي لأول 7 أسابيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا باعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد لأول سبعة أسابيع في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي، وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي.

وجاء ذلك تزامنًا مع ما أعلنته وزارة التعليم بعد التنسيق مع الجهات المعنية عن آلية العودة للدراسة عن بُعد في التعليم العام لأول سبعة أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضوريًا للمقررات العملية.