شكرا لمتابعة خبر عن التعليم الجامعي: آلية حضور الطلبة متروكة للجامعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري، أن الدراسة بالتعليم الجامعي وخاصةً الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بُعد للمقررات النظرية، وحضوريًا للمقررات العملية والتدريبية.

وجاء ذلك وفقًا لما نص عليه القرار بشأن صلاحيات الجهات والمجالس المعنية لاتخاذ القرار المناسب بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات.

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ولفت الأحمري خلال اتصال هاتفي عبر قناة الإخبارية، إلى أن الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تتولى اتخاذ الترتيبات المتعلقة بعمل الهيئة التدريسية والإدارية التابعة لها، مبينا أن التعليم لن يتوقف، ولو ليوم واحد، في المملكة، ارتكازًا على البنية التقنية التعليمية.

وأشار إلى أن الدليل الاسترشادي يتضمن اقتراحًا للجامعات توزيع جداول الشعب الدراسية للمقررات العملية على ثلاث فترات، بحيث تكون الفترة الأولى من الـ 8 صباحًا حتى الـ 12 مساءً، والفترة الثانية من الواحدة حتى الخامسة مساء، والثالثة من السادسة حتى الـ 10 مساء، ط بهدف تقليص حضور الأعداد خلال الفترات وإمكانية فحصهم عند المداخل.

وتابع أن من ضمن الإجراءات الاحترازية للحضور للتطبيقات العملية والتدريبية؛ إلغاء استخدام الأقلام والأوراق وتغييرها بطرق إلكترونية بديلة.