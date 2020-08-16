تعرفوا على منصة “مدرستي” للتعليم عن بعد التي أطلقتها الوزارة

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كشفت وزارة التعليم عن منصة “مدرستي” للتعليم عن بعد، التي أعلن عنها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في كلمته بشأن آلية بداية العام الدراسي الجديد

وأظهرت المنصة إمكانية تحميل المناهج المقررة بشكل كامل من خلال الدخول على الكتب الدراسية واختيار السنة التعليمية، ثم تحميل الكتاب المطلوب كاملًا من خلال المحتوى الرقمي للمنصة.

وتتضمن المنصة أيضًا أدوات مختلفة لتسهيل عملية التعلم، كما تستخدم “مدرستي” تقنية الواقع المعزز مزودة بمقاطع فيديو لعملية الشرح التفصيلي، إضافة إلى عرض المواد برسومات توضيحية ثلاثية الأبعاد.

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وبشأن عملية التسجيل، خصصت المنصة خانات محددة لولي الأمر والطالب والمدرس، وهي نفس الحسابات التابعة لنظام “نور”.

وتساهم المنصة في تعليم الطالب بطريقة ماتعة وميسرة من خلال مجموعة خدمات تراعي التنوع.

للدخول للمنصة انقر هنا

●تُبدأ الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام للأسابيع السبعة الأولى ابتداءً من تاريخ 1442/1/11 هـ؛ على أن يتم إعادة تقييم الوضع بشكل كامل؛ لتحديد وضع الدراسة لبقية أسابيع الفصل الدراسي الأول وفقاً للمتغيّرات والمستجدات.

●يبدأ اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة 7 صباحاً؛ وللمرحلة الابتدائية من الساعة 3 عصراً، لتمكين الأُسر وأولياء الأمور من متابعة ومساعدة أبنائهم في هذه المرحلة العُمرية المبكرة في التعليم عن بُعد، ويمكن متابعة الدروس من خلال قنوات “عين”.

‏‎● تُخصص إدارة المدرسة يوماً واحداً على الأقل في الأسبوع لحضور الطلاب والطالبات أو أولياء أمورهم الذين لا يستطيعون الدخول على المنصة لمتابعة التكليفات والتقييمات واللقاء بالهيئة التعليمية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

