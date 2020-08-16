وزير التعليم: استئناف الدراسة عن بُعد لمدة 7 أسابيع.. وتقييم الوضع للنظر فيما يتبقى من مدة الدراسة

كشف وزير التعليم حمد آل الشيخ، اليوم السبت، عن آلية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي.

وخرج الوزير خلال فيديو مصوَّر، ليؤكد على استئناف الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام لمدة 7 أسابيع، مع تقييم الوضع للنظر فيما يتبقى من أسابيع الدراسة في العام الدراسي الأول.

وقال الوزير، إن الدراسة في الجامعات ومؤسسات التدريب التقني عن بُعد للمقررات النظرية وحضوريا للمقررات العملية، وسيكون حضور المعلمين عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية.

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وأضاف، أنه سيتم إطلاق منصة مدرستي للتعليم عن بُعد مع استمرار بث قناة عين الفضائية لتغطية كل المراحل الدراسية.

وشدد على إيمانه بدور الأسرة ومشاركة أولياء الأمور في متابعة الرحلة التعليمية لأبنائهم عن بعد، وأن هذه الرحلة لا يمكن أن تنجح دون مشاركتهم ومتابعتهم الدؤوبة.

كما أكد الوزير، ثقته في الدور المحوري الذي يقدمه المعلمون والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس لتحسين نواتج التعلم وتقليص الفاقد التعليمي، متمنيًا التوفيق لطلاب وطالبات المملكة.

وقدم الوزير الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما لقطاع التعليم في المملكة العربية السعودية، مما مكن الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من الاستعداد لبداية العام الدراسي المقبل والتعامل مع الاحتمالات كافة في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا بما يحافظ على سلامة الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب، وتقليص تعرضهم لمخاطر كورونا.